Во Владивостоке начался суд над экс-ректором Дальневосточного федерального университета
16:00 21.12.2017 Регион: Владивосток, Россия Источник: НГ-Online
В Тихоокеанском флотском военном суде Владивостока состоялось закрытое слушание по делу бывшего главы Дальневосточного федерального университета (ВВФУ) Сергея Иванца, обвиняемого в превышении должностных полномочий. По сообщению пресс-службы суда, защита Иванца подала жалобу на одно из принятых постановлений. В связи с этим слушания отложены до рассмотрения жалобы в Верховном суде РФ.
По версии следствия, фигурант дал указание проректорам Виктору Атаманюку и Алексею Цхе обеспечить подписание актов фактически невыполненных работ и их оплату в размере 20 млн руб. В настоящее время Алексей Цхе – проректор по научной работе Томского государственного архитектурно-строительного университета, Виктор Атаманюк – генеральный директор одной из московских фирм.
Людмила Васильева
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