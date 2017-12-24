Мария Алехина получила 40 часов обязательных работ за "поздравление" ФСБ

10:05 Источник: Русская служба Би-би-си

Мещанский суд Москвы принял решение по делу участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной, задержанной накануне на Лубянке у здания ФСБ с плакатом "С днем рождения, палачи". Наказание - 40 часов обязательных работ.

Суд признал Алехину виновной в нарушении административной статьи об участии "в несанкционированных собрании, митинге", создавшем "помехи функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры", сообщает "Медиазона".

Алехина была задержана в среду у здания Федеральной службы безопасности в день, когда спецслужба отмечала свое 100-летие. Участница группы Pussy Riot и еще одна активистка Ольга Борисова привязали баннер "С днем рождения, палачи" к решетке здания ФСБ. Борисовой удалось избежать задержания. Русская служба Би-би-си