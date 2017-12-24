Эрик Шмидт оставляет должность председателя совета директоров владеющей Google компании Alphabet
11:05 22.12.2017 Источник: REGNUM
Должность председателя совета директоров американской корпорации Alphabet (Google — ее дочерняя компания), ранее занимаемая Эриком Шмидтом, освобождается. Шмидт займет пост технического советника компании, сообщили в пресс-службе Alphabet.
Корпорация анонсировала уход Шмидта с должности 21 декабря. Он перейдет от своей должности исполнительного председателя совета директоров на должность технического советника компании в январе 2018 года.
Комментируя решение компании, генеральный директор Alphabet Ларри Пейдж сказал, что у Шмидта большой опыт в технической работе.
«Продолжая 17-летнюю службу в компании, он теперь будет помогать нам в качестве технического советника по вопросам науки и техники, — заявил Пейдж. — Я невероятно рад тому, что делают наши компании, и приветствую сильных лидеров, которые осуществляют новшества».
Гендиректор Alphabet сказал, что «настало время в эволюции» компании. «Структура Alphabet работает хорошо, и Google и другие ставки процветают», — заявил Пейдж. ИА REGNUM
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