Eustream: Реверс газа из Словакии в Украину идет по плану

21:14 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Словацкая газораспределительная компания Eustream, обеспечивающая реверс газа на Украину, не зарегистрировала снижение объемов его поставок. Об этом свидетельствуют опубликованные компанией данные о транспортировке топлива за пятницу.

Прокачка газа составила 21,266 млн куб. м. В четверг это показатель составлял 21,198 млн куб. м, в среду - 20,994 млн куб. м. Eustream в первой половине декабря ежедневно фиксировала сравнимые объемы транспортировки.

В четверг украинские СМИ сообщали, что суд в Словакии во исполнение решения Стокгольмского арбитража по иску итальянской компании IUGas 20 декабря арестовал поставки газа из Словакии в адрес украинской компании "Нафтогаз". Общая сумма иска, включая штрафы и пени, составляет около 21 млн долларов.

Комментарии о реверсе газа на Украину руководство и эксперты Eustream смогут предоставить не раньше 2 января 2018 года, так как в настоящий момент уже находятся в рождественском отпуске.

"Нафтогаз" импортирует газ через Словакию, Польшу и из Венгрии. Из Словакии в 2017 году импортировался наибольший объем - свыше 8 млрд куб. м. Реверсные поставки газа осуществляются через газотранспортную станцию Будинце, расположенную на словацко-украинской границе, трубопровод, по которому они идут, введен в эксплуатацию 2 сентября 2014 года. Всего, по данным "Нафтогаза", за 11 месяцев 2017 года компания закупила 20,9 млрд куб. м газа.