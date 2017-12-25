Siemens не смог доказать в суде "обман" по делу о газовых турбинах

12:05

Суд назвал причину отклонения иска Siemens к Ростеху в споре из-за газовых турбин для Крыма. В Арбитражном суде Москвы заявили, что Siemens не предоставил каких-либо фактов о том, что компания действительно была обманута при заключении контракта с Ростехом на поставки газовых турбин.

Конфликт начался с заявления Siemens, что оборудование было закуплено дочерней компанией Ростеха под предлогом реализации проекта на Таманском полуострове, а на самом деле использовалось на территории Крыма, в обход санкций Евросоюза.

Ростех в свою очередь ответил, что турбины оказались на полуострове законно, поскольку они прошли серьезную модернизацию с применением российских технологий, так что все оборудование фактически было сделано в нашей стране.

Как говорится в мотивировочной части решения арбитража, в материалах дела нет данных о том, что российская компания создала у истца «не соответствующее действительности представление о характере сделки, которое повлияло на решение заключить оспариваемый контракт». ТК Звезда



