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Новости

Бывший вице-губернатор Приморья вышел на свободу

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12:15 26.12.2017 Регион: Владивосток, Россия Источник: НГ-Online

Бывший вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев освобожден от пребывания в СИЗО, куда он был отправлен 1 декабря на два месяца. В пресс-службе Приморского краевого суда сообщили, что решение Ленинского районного суда об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу отменено. Задержанный был отпущен на свободу во время заседания, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Прокуратура намерена обжаловать это решение. 

Василий Усольцев был задержан 29 ноября. Он проходит по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По версии следствия, с 7 октября 2014 года по 31 октября 2017 года, находясь в должности первого вице-губернатора Приморья, Усольцев использовал должностное положение и получал деньги от лица, контролирующего группу компаний, общей суммой 18 млн руб. В региональном управлении Следственного комитета отметили, что статус бывшего заместителя губернатора в деле не изменился, расследование продолжается.

В начале ноября Василий Усольцев был уволен по собственному желанию с должности первого вице-губернатора края, которую он занимал с лета 2014 года. В администрации Приморья Василий Усольцев курировал вопросы транспорта и дорожного хозяйства, промышленности, лицензирования и торговли, гражданской защиты. Ранее в зону его ответственности долгое время входили также вопросы экономики и развития предпринимательства, земельных и имущественных отношений.

Людмила Васильева

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