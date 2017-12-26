Ксения Собчак стала кандидатом в президенты
15:00 26.12.2017
Ксения Собчак стала кандидатом в президенты. ЦИК разрешила ей открыть специальный счёт, чтобы она начала формировать свой избирательный фонд. Таким образом, она теперь может объявить начало предвыборной кампании. Кроме того, Центризбирком зарегистрировал уполномоченного телеведущей по финансовым вопросам.
Напомним, Собчак выдвинули от "Гражданской инициативы". Она позиционирует себя в качестве кандидата "против всех". Добавим, что её документы были приняты в ЦИК в понедельник, 25 декабря. Life.ru
Новости
- 22:21 26.12.2017
- На Канаду надвигаются экстремальные холода
- 21:33 26.12.2017
- Вооруженные силы Украины за 2017 год потеряли в Донбассе почти 200 человек
- 19:56 26.12.2017
- СК не нашел криминальной составляющей в действиях полковника Захарченко
- 19:25 26.12.2017
- Полиция задержала в Москве предполагаемого телефонного террориста
- 19:00 26.12.2017
- Нефть дорожает. Такой цены не было с 2015 года
- 18:29 26.12.2017
- Трамп назвал досье ФБР "горой мусора", оплаченной Клинтон
- 18:18 26.12.2017
- Около 200 тысяч пенсионеров поедут в санатории за счет бюджета Москвы в 2018 году
- 17:40 26.12.2017
- Дополнительные доходы бюджета в этом году составят 1,5 трлн руб.
- 17:12 26.12.2017
- Украинские полицейские, не прошедшие переаттестацию, принудительно направлены в Донбасс
- 17:00 26.12.2017
- Патриарх Кирилл призвал верующих голосовать на выборах, но "без соревновательности"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать