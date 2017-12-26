Ксения Собчак стала кандидатом в президенты

15:00

Ксения Собчак стала кандидатом в президенты. ЦИК разрешила ей открыть специальный счёт, чтобы она начала формировать свой избирательный фонд. Таким образом, она теперь может объявить начало предвыборной кампании. Кроме того, Центризбирком зарегистрировал уполномоченного телеведущей по финансовым вопросам.

Напомним, Собчак выдвинули от "Гражданской инициативы". Она позиционирует себя в качестве кандидата "против всех". Добавим, что её документы были приняты в ЦИК в понедельник, 25 декабря. Life.ru