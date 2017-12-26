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Песков пояснил предложения президента по продлению амнистии капитала

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16:00 26.12.2017 Источник: РБК

Предложение президента России Владимира Путина продлить амнистию капитала и освободить бизнес от налогов при переводе компаний из-за рубежа в Россию направлено на защиту активов от возможных посягательств западных стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Президент неоднократно говорил, что западные страны в последнее время не всегда придерживаются принципа святости частной собственности — движимого и недвижимого имущества», — напомнил Песков.

«Наши предприниматели неоднократно сталкивались с незаконными, необоснованными попытками посягательства, заморозки [активов] под личиной рестрикций», — подчеркнул он.

Такая «ненадежная» атмосфера для инвестиций за рубежом, по словам Пескова, может создавать дискомфорт для российского бизнеса и размещенных там капиталов.

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