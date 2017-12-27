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ФИФА поблагодарила Мутко за "неоценимый вклад в подготовку к соревнованиям"

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18:34 27.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международная федерация футбола (ФИФА) поблагодарила вице- премьера РФ Виталия Мутко за его неоценимый вклад в подготовку к чемпионату мира 2018 года. Об этом говорится в заявлении ФИФА, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

В среду Мутко сообщил, что покинул пост председателя оргкомитета "Россия-2018". Его заменит генеральный директор комитета Алексей Сорокин.

"ФИФА приняла к сведению решение Виталия Мутко уйти в отставку с должности председателя оргкомитета чемпионата мира. ФИФА благодарит господина Мутко за его неоценимый вклад в подготовку к соревнованиям", - говорится в заявлении.

"ФИФА продолжит работать в тесном сотрудничестве с оргкомитетом под его новым руководством, а также с российским правительством, Российским футбольным союзом и принимающими городами с целью проведения исключительного мероприятия в июне и июле", - сказано в заявлении.

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