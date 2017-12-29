Проект "Ямал СПГ" набирает обороты
08:36 29.12.2017
Проект «Ямал СПГ», который запустили в начале декабря, набирает обороты. Танкер с первым грузом СПГ с Ямала встал 27 декабря на рейд британского порта Харвич, а газовоз со второй партией сжиженного газа 29 декабря прибывает в нидерландский Роттердам. В то же время в порту Сабетта, где загружают ямальским СПГ танкеры, и на подходе к нему находятся еще 4 танкера. Такие данные дает навигационный портал Marinetraffic.
Долгосрочные контракты по поставкам сжиженного газа с «Ямал СПГ» начнут выполняться с апреля, а до этого, как заявлял глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон, из Арктики отправят 17 партий российского сжиженного газа, которые продадут на спотовом рынке. Танкер «Кристоф де Маржери» загрузили первой партией СПГ 8 декабря в присутствии президента России Владимира Путина. ИА EADaily
Новости
- 10:12 29.12.2017
- Автобус наехал на остановку в Москве, есть жертвы
- 10:00 29.12.2017
- Силуанов посоветовал россиянам хранить сбережения в рублях
- 09:32 29.12.2017
- План осеннего призыва в России выполнен в полном объеме
- 09:12 29.12.2017
- Трамп: Расследование по России выставляет США в неприглядном свете
- 09:00 29.12.2017
- Путин подписал закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума
- 08:48 29.12.2017
- Госслужащим напомнили о запрете дарить и получать подарки
- 08:39 29.12.2017
- Путин подписал закон о ежемесячных выплатах на детей
- 08:24 29.12.2017
- В Хабаровском крае попались на взятках трое сотрудников РЖД
- 08:12 29.12.2017
- Администрация США рассчитывает на выполнение Минских соглашений в 2018 году
- 08:00 29.12.2017
- Захарченко рассказал о батальонах ДНР, укомплектованных перебежчиками из ВСУ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать