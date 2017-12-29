Проект "Ямал СПГ" набирает обороты

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Проект «Ямал СПГ», который запустили в начале декабря, набирает обороты. Танкер с первым грузом СПГ с Ямала встал 27 декабря на рейд британского порта Харвич, а газовоз со второй партией сжиженного газа 29 декабря прибывает в нидерландский Роттердам. В то же время в порту Сабетта, где загружают ямальским СПГ танкеры, и на подходе к нему находятся еще 4 танкера. Такие данные дает навигационный портал Marinetraffic.

Долгосрочные контракты по поставкам сжиженного газа с «Ямал СПГ» начнут выполняться с апреля, а до этого, как заявлял глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон, из Арктики отправят 17 партий российского сжиженного газа, которые продадут на спотовом рынке. Танкер «Кристоф де Маржери» загрузили первой партией СПГ 8 декабря в присутствии президента России Владимира Путина. ИА EADaily