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ООН: Украинский сайт "Миротворец" нарушает право на частную жизнь

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15:12 02.03.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский сайт "Миротворец" нарушает право на частную жизнь и презумпцию невиновности. Об этом заявил в пятницу замглавы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро во время публичной дискуссии "Угрозы свободе слова на Украине", которую проводит Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) совместно с Международной федерацией журналистов в Киеве.

"Мы обращались с запросами относительно сайта "Миротворец". Мы направили запрос о том, что некоторые банки отказывают в предоставлении кредитов лицам, которые размещены на этом сайте. Мы уже общались с десятками журналистов, информация о которых была опубликована на этом сайте. Как мы уже подчеркивали, такая ситуация является нарушением права на частную жизнь и презумпции невиновности. Там публикуют фото, полные имена, а часто даже адрес, по которому журналисты проживают", - отметил Бенджамин Моро.

Сайт "Миротворец", связанный с депутатом Верховной рады и советником главы МВД Антоном Геращенко, был создан для установления личностей ополченцев или людей, помогающих им.

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