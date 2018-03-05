ООН: Украинский сайт "Миротворец" нарушает право на частную жизнь
15:12 02.03.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинский сайт "Миротворец" нарушает право на частную жизнь и презумпцию невиновности. Об этом заявил в пятницу замглавы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро во время публичной дискуссии "Угрозы свободе слова на Украине", которую проводит Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) совместно с Международной федерацией журналистов в Киеве.
"Мы обращались с запросами относительно сайта "Миротворец". Мы направили запрос о том, что некоторые банки отказывают в предоставлении кредитов лицам, которые размещены на этом сайте. Мы уже общались с десятками журналистов, информация о которых была опубликована на этом сайте. Как мы уже подчеркивали, такая ситуация является нарушением права на частную жизнь и презумпции невиновности. Там публикуют фото, полные имена, а часто даже адрес, по которому журналисты проживают", - отметил Бенджамин Моро.
Сайт "Миротворец", связанный с депутатом Верховной рады и советником главы МВД Антоном Геращенко, был создан для установления личностей ополченцев или людей, помогающих им.
Новости
- 11:32 05.03.2018
- Трамп назвал "мертвой" сталелитейную промышленность США
- 11:20 05.03.2018
- Впервые после окончания вьетнамской войны в страну прибыл авианосец США
- 11:05 05.03.2018
- В Китае отменяют роуминг и снижают тарифы на мобильный интернет
- 11:00 05.03.2018
- Свыше половины россиян считают, что за взятку в РФ можно получить неположенные услуги
- 10:32 05.03.2018
- Во Франции намерены принять закон "против фейковых новостей"
- 10:20 05.03.2018
- США закрыли свое посольство в Анкаре
- 10:05 05.03.2018
- Китай увеличит военный бюджет до $175 млрд
- 10:00 05.03.2018
- Cеть центров освидетельствования нетрезвых водителей будет расширена
- 09:51 05.03.2018
- Более миллиона кубометров снега вывезли за сутки с улиц Москвы
- 09:32 05.03.2018
- Штраф за авиадебош предлагают увеличить в 10 раз
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать