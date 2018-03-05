Система ПРО США окружит Россию кольцом из более чем 400 ракет

08:50 Источник: Эхо Москвы

Система противоракетной обороны США окружит Россию кольцом более чем из 400 ракет. Об этом рассказал замминистра обороны России Александр Фомин. По его словам, «со стороны Соединенных Штатов идет большая работа по развертыванию глобальной системы ПРО вокруг нашей страны. В частности, противоракеты уже есть на Аляске, в Прибалтике и Румынии. Завершается развертывание в Польше. В будущем американские системы ПРО появятся в Корее и Японии. По словам Фомина, это «значительно снизит потенциал ядерного сдерживания Российской Федерации».

Ранее Москва неоднократно заявляла, что считает грубым нарушением действующих соглашений развертывание в Румынии и Польше пусковых установок, способных запускать не только противоракеты SM-3, но и крылатые ракеты Tomahawk, достигающих практически любой цели на территории европейской части России. Эхо Москвы