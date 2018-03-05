Система ПРО США окружит Россию кольцом из более чем 400 ракет
08:50 03.03.2018 Источник: Эхо Москвы
Система противоракетной обороны США окружит Россию кольцом более чем из 400 ракет. Об этом рассказал замминистра обороны России Александр Фомин. По его словам, «со стороны Соединенных Штатов идет большая работа по развертыванию глобальной системы ПРО вокруг нашей страны. В частности, противоракеты уже есть на Аляске, в Прибалтике и Румынии. Завершается развертывание в Польше. В будущем американские системы ПРО появятся в Корее и Японии. По словам Фомина, это «значительно снизит потенциал ядерного сдерживания Российской Федерации».
Ранее Москва неоднократно заявляла, что считает грубым нарушением действующих соглашений развертывание в Румынии и Польше пусковых установок, способных запускать не только противоракеты SM-3, но и крылатые ракеты Tomahawk, достигающих практически любой цели на территории европейской части России. Эхо Москвы
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комментарии(5)
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Valeriy 09:16 03.03.2018
Думаю, что скоро НАТО установит свои ракеты и в Прибалтике, и на Украине. И пока путинские сверх ракеты, огибая Земной шар, долетят до Штатов, ракеты НАТО, расположенные всего в нескольких сотнях километров от Кремля, достигнут своей цели.
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Владислав Безруков Valeriy 10:20 03.03.2018
Радость будет недолгой.
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Valeriy Владислав Безруков 12:00 03.03.2018
Безусловно, до Москвы лёту несколько минут.
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Владислав Безруков Valeriy 18:11 03.03.2018
Оно конечно, президент США успеет обратиться к американцам с сообщением о победе над Рашей. Потом, может быть, успеет укрыться от ответного удара. Только вот выходить из убежища будет уже некуда. По радиоактивному пеплу не погуляешь. Ни русских, ни американцев уже не будет. Никого. Живые будут завидовать тем, кто погиб быстро и не мучаясь. Лет 30 назад это понимали и президенты США и генеральные секретари КПСС.
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Valeriy 19:29 03.03.2018
А наш Раб похоже не понимает.
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