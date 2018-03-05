Владимир Путин согласился с необходимостью развития детского телевидения

11:00 Источник: НГ-Online

Президент РФ Владимир Путин во время медиафорума Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость» заявил о необходимости развития детского телевидения. По его словам, необходима соответствующая комплексная программа.

Одна из участниц форума подняла тему детских средств массовой информации, выразив мнение, что их нужно активнее развивать. В свою очередь Владимир Путин отметил, что часто поднимает эту тему в разговоре со своими коллегами, а в ответ слышит, что для нормальной работы канала нужна рекламная деятельность. По словам главы государства, детские средства массовой информации не могут обеспечивать себя доходами от рекламы и нуждаются в государственной поддержке. «А все остальное должно делаться за счет прямого бюджетного финансирования, а этого бюджетного финансирования не хватает», — отметил Владимир Путин.

Вера Цветкова