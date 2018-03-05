Британского велогонщика Уиггинса обвинили в намеренном применении допинга

07:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британский велогонщикв 2012 году злоупотреблял терапевтическими исключениями (TUE), чтобы использовать запрещенные в спорте вещества не ради лечения, а для повышения результатов. Об этом говорится в докладе по итогам расследования комитета британского парламента, выдержки из которого приводит агентство Reuters.

Отмечается, что гонщик команды Sky использовал допинг, а именно кортикостероиды, при подготовке к престижной шоссейной веломногодневке "Тур де Франс" 2012 года, которую в итоге выиграл.

В докладе сказано, что спортсмен "пересек этическую черту" при использовании TUE. Также отмечается, что у парламентариев есть доказательства применения вещества триамцинолон не по медицинским показателям (для лечения астмы), а для того, чтобы привести к идеальной пропорции соотношение веса и силы перед гонкой. Утверждается, что Уиггинс благодаря этому имел преимущество перед соперниками во время соревнований, кроме того, не исключается, что триамцинолон применяли партнеры британца по команде Sky.

Sky в ответном заявлении, опубликованном на сайте команды, решительно отвергает все обвинения в свой адрес и в адрес спортсмена.

TUE (Therapeutic Use Exemption) - механизм использования запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) веществ, необходимых для лечения. Спортсмены имеют право на TUE, если запрещенному препарату при лечении не существует оправданной альтернативы, а также в случаях, когда без него организму спортсмена будет нанесен ущерб.

Уиггинс является пятикратным олимпийским чемпионом, четыре золота он завоевал в соревнованиях на треке, одно - на шоссе. Он восемь раз становился чемпионом мира (семь - на треке, один - на шоссе). В 2012 году выиграл "Тур де Франс". 28 декабря 2016 года объявил о завершении карьеры.