Британского велогонщика Уиггинса обвинили в намеренном применении допинга
07:12 05.03.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Британский велогонщик Брэдли Уиггинс в 2012 году злоупотреблял терапевтическими исключениями (TUE), чтобы использовать запрещенные в спорте вещества не ради лечения, а для повышения результатов. Об этом говорится в докладе по итогам расследования комитета британского парламента, выдержки из которого приводит агентство Reuters. Отмечается, что гонщик команды Sky использовал допинг, а именно кортикостероиды, при подготовке к престижной шоссейной веломногодневке "Тур де Франс" 2012 года, которую в итоге выиграл. В докладе сказано, что спортсмен "пересек этическую черту" при использовании TUE. Также отмечается, что у парламентариев есть доказательства применения вещества триамцинолон не по медицинским показателям (для лечения астмы), а для того, чтобы привести к идеальной пропорции соотношение веса и силы перед гонкой. Утверждается, что Уиггинс благодаря этому имел преимущество перед соперниками во время соревнований, кроме того, не исключается, что триамцинолон применяли партнеры британца по команде Sky. Sky в ответном заявлении, опубликованном на сайте команды, решительно отвергает все обвинения в свой адрес и в адрес спортсмена. TUE (Therapeutic Use Exemption) - механизм использования запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) веществ, необходимых для лечения. Спортсмены имеют право на TUE, если запрещенному препарату при лечении не существует оправданной альтернативы, а также в случаях, когда без него организму спортсмена будет нанесен ущерб. Уиггинс является пятикратным олимпийским чемпионом, четыре золота он завоевал в соревнованиях на треке, одно - на шоссе. Он восемь раз становился чемпионом мира (семь - на треке, один - на шоссе). В 2012 году выиграл "Тур де Франс". 28 декабря 2016 года объявил о завершении карьеры.
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