Fitch: Украина в стабильном "би-минусе"

12:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне "B-". Прогноз по рейтингу - "стабильный", говорится в сообщении агентства.

"Рейтинг Украины отражает баланс таких факторов, как слабая внешняя ликвидность, высокая государственная долговая нагрузка и структурные недостатки, в том числе слабый банковский сектор, институциональные ограничения, геополитические и политические риски, управляемый краткосрочный госдолг и история международной помощи", - отмечает Fitch.