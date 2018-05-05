0
0
2561
Новости

КНДР перейдет на время, единое с Южной Кореей

Добавить в избранное

12:05 30.04.2018 Источник: Lenta.ru

КНДР перейдет на единое с Южной Кореей время. Такое решение принял президиум Верховного народного собрания страны.

Перевести стрелки часов на 30 минут вперед планируется 5 мая текущего года. Разница во времени между странами возникла 15 августа 2015 года, когда КНДР перевела стрелки часов на полчаса назад по случаю годовщины освобождения Кореи.

Лидеры двух Корей Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин 27 апреля провели саммит на южнокорейской части демилитаризованной зоны. Главы государств подписали совместную декларацию и договорились двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Они также заявили, что будут добиваться создания «постоянного и прочного» мира на полуострове и двигаться к заключению соглашения об окончании Корейской войны. Кроме того, Пхеньян и Сеул примут меры для соединения железных дорог.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

20:23 04.05.2018
Михаил Шемякин готовит телепроект по возрождению забытых русских слов
0
744
20:18 04.05.2018
Три федеральных канала покажут церемонию инаугурации Путина 7 мая
0
698
12:31 01.05.2018
Федеральные телеканалы не показали митинг в поддержку Telegram
0
4102
20:51 30.04.2018
Нетаньяху: Иран лжет, что у него никогда не было программы по созданию ядерного оружия
0
4216
20:31 30.04.2018
В ОБСЕ призвали Россию отменить блокировку Telegram
0
4262
19:54 30.04.2018
Стало известно, где могут встретиться Трамп и Ким Чен Ын
0
4167
19:11 30.04.2018
В Афганистане убит журналист BBC
0
4006
18:27 30.04.2018
В Петербурге люди попали под танк
0
4302
18:12 30.04.2018
На Москву надвигается гроза с сильным ветром
0
4015
17:40 30.04.2018
Служебная собака нашла в якутском лесу пропавшего ребенка
0
4108

Возврат к списку