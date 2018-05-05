КНДР перейдет на время, единое с Южной Кореей
12:05 30.04.2018 Источник: Lenta.ru
КНДР перейдет на единое с Южной Кореей время. Такое решение принял президиум Верховного народного собрания страны.
Перевести стрелки часов на 30 минут вперед планируется 5 мая текущего года. Разница во времени между странами возникла 15 августа 2015 года, когда КНДР перевела стрелки часов на полчаса назад по случаю годовщины освобождения Кореи.
Лидеры двух Корей Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин 27 апреля провели саммит на южнокорейской части демилитаризованной зоны. Главы государств подписали совместную декларацию и договорились двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Они также заявили, что будут добиваться создания «постоянного и прочного» мира на полуострове и двигаться к заключению соглашения об окончании Корейской войны. Кроме того, Пхеньян и Сеул примут меры для соединения железных дорог. Lenta.Ru
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