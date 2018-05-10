Джина Хаспел много лет работала в России под прикрытием
09:32 10.05.2018 Источник: Русская служба Би-би-си
Кандидат на пост руководителя ЦРУ Джина Хаспел в течение двух с небольшим часов в среду отвечала на самые неприятные вопросы законодателей в рамках сенатских слушаний относительно ее кандидатуры на пост директора Центрального разведывательного управления.
Хаспел работала в России под прикрытием - ее биография до сих пор тщательно цензурирована и подчищена не только для широкой общественности, но и для членов сената, обладающих самым высоким уровнем доступа к секретной информации. До настоящего времени о ее пребывании на территории Советского Союза, а затем Азербайджана и России, широкой публике было неизвестно.
Ее первая длительная командировка в качестве офицера ЦРУ - Африка, где ее окружение состояло в основном из мужчин, привыкших отдавать приказания и доминировать. Хаспел выстояла и сразу же после африканской командировки отправилась в 15-летнюю командировку в Россию.
В 2001 году она попросила о переводе из России в контртеррористический центр ЦРУ и вышла на работу в один из самых черных дней в истории США - 11 сентября 2001 года.
Позднее Хаспел отслужила две командировки в Великобритании и вернулась в США в начале 2017 года - обнародованный 6 января того года доклад разведсообщества о российском вмешательстве "Степной гризли" был написан без ее участия. Но именно Хаспел и ее мнение сыграли ключевую роль в недавней высылке российских дипломатов после отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании.
Хаспел блестяще владеет русским и турецким языками. До нее, насколько это известно из открытых источников, русским не владел ни один руководитель ЦРУ. Русская служба Би-би-си
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