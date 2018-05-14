0
0
117
Новости

Роспотребнадзор оштрафовал производителей на 4 млн рублей за подделку молочной продукции

Добавить в избранное

07:12 14.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Штрафы, наложенные Роспотребнадзором на производителей фальсифицированных молочных продуктов в первом квартале 2018 года, превысили 4 млн рублей. Об этом в понедельник сообщает надзорная служба.

"По результатам [проверок] приняты меры, направленные на пресечение противоправных действий, отозваны и приостановлены действия сертификатов соответствия и деклараций о соответствии, вся фальсифицированная молочная продукция снята с реализации, наложены штрафы на общую сумму более 4 миллионов рублей за производство и оборот фальсификата, в органы по сертификации направлено 55 материалов об отзыве декларации о соответствии", - говорится в пресс-релизе Роспотребнадзора.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот фальсификата снизился на 26%.

Всего в текущем году было изучено более 45 тыс. проб продукции, что превышает выборку экспертного исследования, отмечают в ведомстве. Нарушения, связанные с наличием опасных химических веществ, выявлены в 0,02% проверенных товаров (0,03% в 2017 году). Доля продуктов, в которых удельный вес молока меньше установленных показателей, составила 3,8% (5% в 2013 году). Были проведены дополнительные проверки более 15 тыс. проб по физико- химическим показателям и показателям фальсификации. Не соответствующими нормативам признано 4% перепроверенных образцов.

По данным Роспотребнадзора, из оборота было изъято более 20 тонн продуктов, не удовлетворяющих установленным требованиям.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

08:00 14.05.2018
Российские военные похвалили пилотов ВВС США за корректное сопровождение Ту-95
0
17
07:48 14.05.2018
ЕСПЧ готов рассмотреть ситуацию с блокировкой Telegram в России
0
53
07:36 14.05.2018
Пропалестинская декларация провалилась из-за раскола в ЕС
0
79
07:24 14.05.2018
Итальянцы будут способствовать прекращению агрессии Украины в Донбассе – мэр Сантоменны
0
95
07:00 14.05.2018
Лидеры ЕАЭС обсудят в Сочи сотрудничество в энергетике и цифровой экономике
0
120
20:35 13.05.2018
В Софии аварийно сел самолет со 180 пассажирами на борту
0
664
19:30 13.05.2018
Нетаньяху: Столицей Израиля останется Иерусалим
0
677
19:00 13.05.2018
Помпео назвал условие ослабления санкций против КНДР
0
681
18:10 13.05.2018
США могут ввести санкции против европейских компаний
0
771
17:18 13.05.2018
Трампа интенсивно готовят к встрече с Ким Чен Ыном
0
724

Возврат к списку