Роспотребнадзор оштрафовал производителей на 4 млн рублей за подделку молочной продукции

07:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Штрафы, наложенные Роспотребнадзором на производителей фальсифицированных молочных продуктов в первом квартале 2018 года, превысили 4 млн рублей. Об этом в понедельник сообщает надзорная служба.

"По результатам [проверок] приняты меры, направленные на пресечение противоправных действий, отозваны и приостановлены действия сертификатов соответствия и деклараций о соответствии, вся фальсифицированная молочная продукция снята с реализации, наложены штрафы на общую сумму более 4 миллионов рублей за производство и оборот фальсификата, в органы по сертификации направлено 55 материалов об отзыве декларации о соответствии", - говорится в пресс-релизе Роспотребнадзора.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот фальсификата снизился на 26%.

Всего в текущем году было изучено более 45 тыс. проб продукции, что превышает выборку экспертного исследования, отмечают в ведомстве. Нарушения, связанные с наличием опасных химических веществ, выявлены в 0,02% проверенных товаров (0,03% в 2017 году). Доля продуктов, в которых удельный вес молока меньше установленных показателей, составила 3,8% (5% в 2013 году). Были проведены дополнительные проверки более 15 тыс. проб по физико- химическим показателям и показателям фальсификации. Не соответствующими нормативам признано 4% перепроверенных образцов.

По данным Роспотребнадзора, из оборота было изъято более 20 тонн продуктов, не удовлетворяющих установленным требованиям.