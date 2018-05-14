Роспотребнадзор оштрафовал производителей на 4 млн рублей за подделку молочной продукции
07:12 14.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Штрафы, наложенные Роспотребнадзором на производителей фальсифицированных молочных продуктов в первом квартале 2018 года, превысили 4 млн рублей. Об этом в понедельник сообщает надзорная служба. "По результатам [проверок] приняты меры, направленные на пресечение противоправных действий, отозваны и приостановлены действия сертификатов соответствия и деклараций о соответствии, вся фальсифицированная молочная продукция снята с реализации, наложены штрафы на общую сумму более 4 миллионов рублей за производство и оборот фальсификата, в органы по сертификации направлено 55 материалов об отзыве декларации о соответствии", - говорится в пресс-релизе Роспотребнадзора. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот фальсификата снизился на 26%. Всего в текущем году было изучено более 45 тыс. проб продукции, что превышает выборку экспертного исследования, отмечают в ведомстве. Нарушения, связанные с наличием опасных химических веществ, выявлены в 0,02% проверенных товаров (0,03% в 2017 году). Доля продуктов, в которых удельный вес молока меньше установленных показателей, составила 3,8% (5% в 2013 году). Были проведены дополнительные проверки более 15 тыс. проб по физико- химическим показателям и показателям фальсификации. Не соответствующими нормативам признано 4% перепроверенных образцов. По данным Роспотребнадзора, из оборота было изъято более 20 тонн продуктов, не удовлетворяющих установленным требованиям.
Новости
- 08:00 14.05.2018
- Российские военные похвалили пилотов ВВС США за корректное сопровождение Ту-95
- 07:48 14.05.2018
- ЕСПЧ готов рассмотреть ситуацию с блокировкой Telegram в России
- 07:36 14.05.2018
- Пропалестинская декларация провалилась из-за раскола в ЕС
- 07:24 14.05.2018
- Итальянцы будут способствовать прекращению агрессии Украины в Донбассе – мэр Сантоменны
- 07:00 14.05.2018
- Лидеры ЕАЭС обсудят в Сочи сотрудничество в энергетике и цифровой экономике
- 20:35 13.05.2018
- В Софии аварийно сел самолет со 180 пассажирами на борту
- 19:30 13.05.2018
- Нетаньяху: Столицей Израиля останется Иерусалим
- 19:00 13.05.2018
- Помпео назвал условие ослабления санкций против КНДР
- 18:10 13.05.2018
- США могут ввести санкции против европейских компаний
- 17:18 13.05.2018
- Трампа интенсивно готовят к встрече с Ким Чен Ыном
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать