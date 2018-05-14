Мексиканских политиков призвали не возбуждать ненависть к бандитам
12:20 14.05.2018 Источник: REGNUM
Власти Мексики призвали политиков муниципального уровня воздержаться от призывов к ненависти по отношению к бандитам, орудующим в стране, чтобы не допустить эскалации насилия. Об этом пишет газета El Comercio.
13 мая правительство президента Энрике Пенья Ньето опубликовало заявление, в котором осуждает агрессию по отношению к кандидатам на выборах местного уровня и в то же время призывает остановить насилие.
«Правительство решительно осуждает агрессию против кандидатов и категорически отвергает призывы, независимо от их происхождения, к насилию или к нарушению избирательного законодательства», — сказал в послании к СМИ представитель властей Альфонсо Наваррете.
Он призвал «всех политических акторов» не допустить разделения общества и возбуждения ненависти в процессе предвыборной кампании.
С начала этого года от действий организованной преступности в стране погибли 30 политиков местного уровня, намеревавшихся принять участие в выборах 1 июля. ИА REGNUM
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