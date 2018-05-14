Дмитрий Рогозин может возглавить реорганизованный "Роскосмос"
17:40 14.05.2018 Источник: РБК
И.о. вице-премьера Дмитрию Рогозину, который не войдет в состав нового правительства, предложили возглавить «Роскосмос» с перспективой создания на его основе ракетно-космического холдинга. Об этом РБК рассказал источник, близкий к Кремлю, и подтвердили собеседник в Минобороны и источник в окружении Рогозина.
«Рассматривалось два основных варианта дальнейшего трудоустройства Рогозина: в Кремле, при этом речь шла о позиции помощника или советника президента, либо возглавить ракетно-космический холдинг, который планируется создать», — пояснил РБК источник, близкий к Кремлю. По его словам, предварительное решение по одному из вариантов уже принято. При этом он затруднился ответить, о какой конкретно позиции идет речь.
«Планируется переход Рогозина в «Роскосмос», который ожидает большое реформирование», — рассказал РБК источник в окружении чиновника.
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