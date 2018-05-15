Дума рассмотрит введение контрсанкций и ответственности за исполнение рестрикций против РФ

07:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании во вторник рассмотрит в первом чтении два проекта закона, касающихся противодействия санкционному давлению Запада на Россию. Законодатели намерены ввести контрсанкции, а также уголовную ответственность за присоединение на территории РФ к режиму антироссийских ограничительных мер.

Законопроект о контрсанкциях РФ

Первым в пакете депутаты намерены обсудить проект закона "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств". Он был внесен 13 апреля лидерами всех парламентских фракций и спикером Госдумы. Инициатива разработана как ответная мера на проявляющиеся со стороны "США и их должностных лиц вызовы, выраженные в недружественных и неконструктивных действиях по введению санкций в отношении как РФ в целом, так ее граждан и юридических лиц", говорится в пояснительной записке.

В соответствии с концепцией, правительству РФ "предоставляются полномочия по введению ряда мер, имеющих как экономический, так и политический характер, направленных, прежде всего, на устранение введенных США так называемых актов недружественного характера". Среди них в редакции первого чтения перечислены запрет на поставки лекарств, алкоголя и табака, сельхозпродукции и промтоваров, технологического оборудования и программного обеспечения. Одновременно ограничивается сотрудничество в атомной и ракетно-двигательной отраслях и авиастроении, а также предусматривается введение черных списков американцев, которым будет закрыт въезд в Россию. Оговаривается, что ответные меры будут вводиться кабинетом министров по решению президента РФ, аналогичный порядок определен и для возможной отмены контрсанкций.

Уход от конкретизации и расширение рамок ответных мер

Однако такой подход вызвал ряд критических замечаний со стороны общественных наблюдателей и экспертов. В частности, были высказаны опасения в связи с возможным ухудшением на фармацевтическом рынке в России, а также в ряде других областей. В связи с этим для снятия противоречий прошли заседания Совета по законотворчеству при председателе Госдумы с участием представителей деловых и научных кругов, экспертного сообщества. В ходе предварительного рассмотрения к законопроекту поступило порядка 80 замечаний и предложений, с учетом которых он будет доработан ко второму чтению.

Также по итогам обсуждений было рекомендовано расширить рамки законопроекта и уйти от конкретизации по отдельным отраслям, товарам и услугам, что должно быть теперь зафиксировано принятием отдельного постановления. Как пояснил журналистам первый вице-спикер палаты, "контуры проекта закона уже определены". По его словам, в основной редакции предлагается прописать "прекращение или приостановление международного сотрудничества РФ в определенных отраслях, запрет или ограничение на ввоз и вывоз в РФ продуктов или сырья, запрет или ограничение на выполнение на территории РФ работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также запрет или ограничение участия граждан недружественных стран в приватизации государственного и муниципального имущества". При этом детальный список таких ограничений будет определять правительство РФ.

Тюрьма и штрафы за исполнение западных санкций в России

Второй законопроект был внесен в понедельник спикерами Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и, а также лидерами и представителями всех парламентских фракций. Предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей 284.2 "Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций или сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией".

В ее первой части вводится ответственность за "совершение действий или бездействие" в целях исполнения антироссийских санкций, если они повлекли ограничение или отказ в совершении гражданами РФ, юридическими лицами, Российской Федерацией, ее регионами или муниципальными образованиями, а также подконтрольными им лицами обычных хозяйственных операций или сделок. Наказание в этом случае предусматривается в виде штрафа до 600 тыс. рублей, либо ограничения свободы до четырех лет, либо принудительных работ на такой же срок, либо лишения свободы до четырех лет со штрафом до 200 тыс. рублей.

Отдельным положением (часть 2 статьи 284.2) предлагается квалифицировать пособничество введению санкций против России. Под этим в проекте закона понимается "совершение гражданином РФ умышленных действий, способствующих введению иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им лиц". Под этот же состав подпадает "предоставление рекомендаций и передача сведений", которые привели или могли привести к установлению рестрикций в отношении компаний и граждан РФ.

За такие преступления предусматривается штраф в размере до 500 тыс. рублей, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на тот же срок, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 200 тыс. рублей.

Оговаривается, что под "обычными хозяйственными операциями или сделками" понимаются юридические действия, которые "свободно совершаются в рамках обычной хозяйственной и иной не противоречащей закону деятельности лицами, не отличающимися от частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им иностранных лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера".

Законопроекты будут рассматриваться в приоритетном порядке. Как сообщил журналистам Володин, Совет Думы уже утвердил предварительный график, согласно которому основное второе чтение пакета намечено на 17 мая, а окончательное третье - на 22 мая. По его словам, "крайне важно защитить экономику и национальное законодательство" в рамках противостояния "недружественным действиям со стороны США и ряда других государств".