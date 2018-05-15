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МИД Украины отозвал из Гамбурга консула, подозреваемого в антисемитизме

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08:24 15.05.2018 Источник: NEWSru.co.il

Министерство иностранных дел Украины отозвало консула в Гамбурге Василия Марущинца для проведения служебного расследования. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщил глава ведомства Павел Климкин.

"Мы его уже отозвали для дисциплинарного производства. Должны выяснить каждую деталь. Завтра он будет в Киеве, будем разбираться", – заявил Климкин в эфире телеканала АТR.

Блогер Анатолий Шарий опубликовал 12 мая на YouTube подборку высказываний одного из консулов генерального консульства Украины в Гамбурге Василия Марущинца о его негативном отношении к полякам, венграм и евреям, о готовности силой отобрать территории у соседних европейских стран, о его симпатиях к нацистским идеям.

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