МИД Украины отозвал из Гамбурга консула, подозреваемого в антисемитизме
08:24 15.05.2018 Источник: NEWSru.co.il
Министерство иностранных дел Украины отозвало консула в Гамбурге Василия Марущинца для проведения служебного расследования. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщил глава ведомства Павел Климкин. "Мы его уже отозвали для дисциплинарного производства. Должны выяснить каждую деталь. Завтра он будет в Киеве, будем разбираться", – заявил Климкин в эфире телеканала АТR. Блогер Анатолий Шарий опубликовал 12 мая на YouTube подборку высказываний одного из консулов генерального консульства Украины в Гамбурге Василия Марущинца о его негативном отношении к полякам, венграм и евреям, о готовности силой отобрать территории у соседних европейских стран, о его симпатиях к нацистским идеям.
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