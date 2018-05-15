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На Украине начала работу "Патрульная полиция Крыма"

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09:20 15.05.2018

Власти Украины создали обособленный отдел «патрульной полиции в Крыму и Севастополе» в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции. Сотрудники нового ведомства займутся контролем основных трасс, соединяющих Украину с Крымом.

«65 патрульных полицейских будут дислоцироваться на блокпостах в трёх приграничных районах: Геническом, Каланчакском и Чаплинском», – сообщает пресс-служба херсонского управления Нацполиции в Facebook.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, на котором 95% жителей полуострова поддержали воссоединение с РФ. ФАН

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