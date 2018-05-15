На Украине начала работу "Патрульная полиция Крыма"
09:20 15.05.2018
Власти Украины создали обособленный отдел «патрульной полиции в Крыму и Севастополе» в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции. Сотрудники нового ведомства займутся контролем основных трасс, соединяющих Украину с Крымом.
«65 патрульных полицейских будут дислоцироваться на блокпостах в трёх приграничных районах: Геническом, Каланчакском и Чаплинском», – сообщает пресс-служба херсонского управления Нацполиции в Facebook.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, на котором 95% жителей полуострова поддержали воссоединение с РФ. ФАН
Новости
- 10:00 15.05.2018
- Опрос: 48% россиян смотрят телевизор ради выпусков новостей
- 09:32 15.05.2018
- В Кемерове демонтируют ТЦ "Зимняя вишня"
- 09:05 15.05.2018
- Племяннице Скрипаля повторно отказали в британской визе
- 09:00 15.05.2018
- Эксперты: Малайзийский Boeing мог пропасть из-за умышленных действий пилота
- 08:48 15.05.2018
- Военные РФ вошли в Растанский анклав, вчерашние боевики поднимают флаги Сирии
- 08:37 15.05.2018
- Савченко просит Путина о содействии в обмене пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками
- 08:24 15.05.2018
- МИД Украины отозвал из Гамбурга консула, подозреваемого в антисемитизме
- 08:07 15.05.2018
- Алексея Малобродского отпустили под подписку о невыезде
- 08:00 15.05.2018
- Посольство РФ заявило о "немотивированных" допросах россиян при въезде в Британию
- 07:40 15.05.2018
- Сборная России всухую обыграла Словакию на ЧМ по хоккею
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать