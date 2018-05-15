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Новости

Мэр Уфы - против публичных жертвоприношений

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10:05 15.05.2018

Мэр Уфы Ирек Ялалов высказался против религиозных жертвоприношений во время мусульманских праздников. Об этом он сказал во время оперативного совещания.

- У нас некоторые мечети прямо во дворах жилых домов находятся. Так не должно быть – что люди с балконов домов наблюдают, как льются реки крови. Мы живем в толерантном обществе, поэтому у нас не должно так быть, что одно религии ущемляют права сторонников другой веры. Нужно продумать организацию закрытых мест для этого. Кстати, раньше такого не было, только в последнее врем стали резать животных где попало, - сказал Ирек Ялалов.

На совещании также отметили нежелательность забоя скота вблизи жилых домов с точки зрения ветеринарной безопасности.  gorobzor.ru

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