Совет ООН созывает спецсессию для обсуждения ситуации в Газе
22:15 15.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет ООН по правам человек (СПЧ) проведет 18 мая в Женеве специальную сессию в связи с обострившейся ситуацией в секторе Газа. Об этом сообщила во вторник пресс-служба женевской штаб-квартиры сообщества наций.
"Спецсессия созвана по официальной просьбе, представленной сегодня вечером Палестиной и Объединенными Арабскими Эмиратами от имени группы арабских стран", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что эту просьбу поддержали 26 государств, в том числе 17 из 47 стран-членов СПЧ. Сессия созывается в связи с "ухудшением ситуации на оккупированных Палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим".
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