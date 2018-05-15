Совет ООН созывает спецсессию для обсуждения ситуации в Газе

22:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет ООН по правам человек (СПЧ) проведет 18 мая в Женеве специальную сессию в связи с обострившейся ситуацией в секторе Газа. Об этом сообщила во вторник пресс-служба женевской штаб-квартиры сообщества наций.

"Спецсессия созвана по официальной просьбе, представленной сегодня вечером Палестиной и Объединенными Арабскими Эмиратами от имени группы арабских стран", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что эту просьбу поддержали 26 государств, в том числе 17 из 47 стран-членов СПЧ. Сессия созывается в связи с "ухудшением ситуации на оккупированных Палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим".



