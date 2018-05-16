0
0
112
Новости

Обнаружен новый вирус-блокировщик "Сталин"

Добавить в избранное

10:20 16.05.2018 Источник: Известия

Эксперты по кибербезопасности MalwareHunterTeam обнаружили новый вирус-блокировщик, использующий образ Сталина. Как сообщает портал Bleeping Computer, вирус под названием StalinLocker или StalinScreamer удаляет данные с компьютера, если пользователь не вводит правильный код.

Уникальность блокировщика в том, что он создает механизм своего автозапуска и пытается прекратить остальные процессы компьютера, в частности, завершая работу проводника.

При запуске StalinLocker выводит на экран изображение советского руководителя Иосифа Сталина и проигрывает гимн СССР.  Известия

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

13:32 15.05.2018
В США сравнили истребитель F-22 с российским Су-57
0
122
12:00 14.05.2018
Минобороны РФ опубликовало видео о системе контроля за ядерными испытаниями
0
182
09:00 14.05.2018
Российские комплексы "Уран" смогут изменить баланс сил в военных конфликтах - СМИ
0
218
10:13 13.05.2018
WP: США боятся, что Иран захватит американскую военбазу в Сирии
0
258
11:00 12.05.2018
ВМФ России получит подводные атомные беспилотники "Посейдон" до 2027 года
0
296
09:00 12.05.2018
Близ Аляски перехвачены два российских бомбардировщика - СМИ
0
279
13:00 11.05.2018
В США похвалили российский "Кинжал"
0
336
12:00 11.05.2018
Минобороны РФ раскрыло информацию о ядерном испытании Северной Кореи
0
333
09:20 11.05.2018
Российские ВВС 4 раза за неделю осуществили перехват иностранных летательных аппаратов
0
323
09:05 11.05.2018
Израильская ракета уничтожила в Сирии "Панцирь-С1" [+ВИДЕО]
0
356

Возврат к списку