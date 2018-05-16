Обнаружен новый вирус-блокировщик "Сталин"
10:20 16.05.2018 Источник: Известия
Эксперты по кибербезопасности MalwareHunterTeam обнаружили новый вирус-блокировщик, использующий образ Сталина. Как сообщает портал Bleeping Computer, вирус под названием StalinLocker или StalinScreamer удаляет данные с компьютера, если пользователь не вводит правильный код.
Уникальность блокировщика в том, что он создает механизм своего автозапуска и пытается прекратить остальные процессы компьютера, в частности, завершая работу проводника.
При запуске StalinLocker выводит на экран изображение советского руководителя Иосифа Сталина и проигрывает гимн СССР. Известия
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