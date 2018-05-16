По делу главного редактора "РИА Новости Украины" вызвано более 40 свидетелей

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос более 40 человек в качестве свидетелей по делу главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, задержанного по обвинению в госизмене. Об этом сообщил в среду заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

"Разосланы 47 повесток. Допросы запланированы в ближайшее время", - сказал он изданию "Украинские новости".

Заместитель главы СБУ также сообщил, что обыски по данному делу, в том числе в офисе агентства, завершены.







