По делу главного редактора "РИА Новости Украины" вызвано более 40 свидетелей
19:45 16.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос более 40 человек в качестве свидетелей по делу главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, задержанного по обвинению в госизмене. Об этом сообщил в среду заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.
"Разосланы 47 повесток. Допросы запланированы в ближайшее время", - сказал он изданию "Украинские новости".
Заместитель главы СБУ также сообщил, что обыски по данному делу, в том числе в офисе агентства, завершены.
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