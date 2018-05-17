России не вернули членство в WADA
09:20 17.05.2018 Источник: REGNUM
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказалось восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на заседении исполнительного комитета организации, 16 мая сообщает Insidethegames.
По словам гендиректора WADA Оливье Ниггли, РУСАДА до сих пор не соответствует всем критериям организации. «Нет нужды голосовать по этому вопросу, предложений к голосованию не выдвигалось», — заявил Ниггли.
Напомним, что ранее одним из пунктов для восстановления РУСАДА называли признание России о существовании государственной допинговой программы.
Как сообщалось ранее, журналист Хайо Зеппельт, чьи фильмы повлекли за собой расследование WADA, был допущен к освещению Чемпионата мира по футболу 2018 года. ИА REGNUM
Новости
- 16:12 16.05.2018
- Путин вспомнил про зенитно-ракетный комплекс С-500, который еще никто не видел
- 15:12 16.05.2018
- Корабли ВМФ с ракетами "Калибр" будут нести постоянную вахту в Средиземном море - Путин
- 13:32 15.05.2018
- В США сравнили истребитель F-22 с российским Су-57
- 12:00 14.05.2018
- Минобороны РФ опубликовало видео о системе контроля за ядерными испытаниями
- 09:00 14.05.2018
- Российские комплексы "Уран" смогут изменить баланс сил в военных конфликтах - СМИ
- 10:13 13.05.2018
- WP: США боятся, что Иран захватит американскую военбазу в Сирии
- 11:00 12.05.2018
- ВМФ России получит подводные атомные беспилотники "Посейдон" до 2027 года
- 09:00 12.05.2018
- Близ Аляски перехвачены два российских бомбардировщика - СМИ
- 13:00 11.05.2018
- В США похвалили российский "Кинжал"
- 12:00 11.05.2018
- Минобороны РФ раскрыло информацию о ядерном испытании Северной Кореи
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать