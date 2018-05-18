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Следствием санкций США может стать рецессия российской экономики - Morgan Stanley

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11:05 18.05.2018 Источник: РБК

Ужесточение санкций США приведет к рецессии российской экономики, считает Morgan Stanley.

Ужесточение санкций США против российских системообразующих госкомпаний спровоцирует спад, в результате которого ВВП страны сожмется на 0,5% в 2018 году, предупредил Morgan Stanley в своем полугодовом прогнозе (есть у РБК) по странам CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка). Негативный эффект от новых ограничительных мер не сможет нивелировать даже рост цен на нефть до $70 за баррель, уверены аналитики. РБК

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