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В Крыму выявлена экстремистская группа, созданная помощником депутата Верховной Рады - ФСБ

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10:32 21.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ пресекла деятельность экстремистской группы в Крыму, созданной помощником депутата Верховной рады Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности совместно с МВД России вскрыта деятельность экстремистской группы, созданной Эролом Велиевым - помощником депутата Верховной рады Украины М. Джемилева по указанию находящегося в розыске лидера запрещенного в России Меджлиса крымско- татарского народа Р. Чубарова при поддержке СБУ", - сообщили в ЦОС ФСБ.

В состав группы, сформированной в Харькове, по данным ФСБ, кроме Велиева вошли бывшие спортсмены-боксеры А. Стешенко и А. Третьяков.

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