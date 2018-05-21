Спасатели потушили пожар на корме ледокола "Красин" в центре Петербурга

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели потушили горящий мусор на верхней палубе ледокола-музея "Красин" на набережной Лейтенанта Шмидта в центре Петербурга, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального управления МЧС."В 14:37 мск поступила заявка. На корме ледокола, на верхней палубе на площади 20 метров горела ветошь, мусор. В 14:50 мск пожар локализован", - сказали в пресс-службе.По словам директора музея-ледокола Ирины Стонт, причиной пожара стало возгорание старого настила палубы. "Ущерба в результате инцидента нет ни людям, ни ледоколу, музей работает", - отметила Стонт.По судовому паспорту 1960 года ледокол "Красин" определяется как пятипалубный трехвинтовой пароход. Его строительство началось в 1916 году, в 1918 он был затоплен в устье реки Северная Двина и поднят англичанами, в чьем распоряжении находился до 1921 года. Затем был выкуплен у правительства Великобритании при участии дипломата Красина и академика Крылова.В 1927 году получил название "Красин", ледокол работал на Балтике, в Западной и Восточной Арктике. В 1942 году выполнял ледовую проводку конвоев в Белом и Карском морях, тогда же вернулся во Владивосток и завершил кругосветное плавание, начатое в 1941 году. В 2002 году ледокол "Красин" приняли в Ассоциацию военно-исторических кораблей (HNSA), спустя два года стал филиалом музея мирового океана в Санкт- Петербурге.