Четыре "Булавы" были успешно запущены с борта "Юрия Долгорукого"
20:10 22.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стратегический подводный крейсер Северного флота проекта 955 "Юрий Долгорукий" произвел успешный залповый пуск четырьмя межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава" из Белого моря, успешно поразив заданные цели на полигоне Кура на Камчатке, сообщили в пресс-службе Северного флота.
"22 мая головной корабль проекта 955 "Борей" - ракетный подводный крейсер стратегического назначения Северного флота "Юрий Долгорукий"... произвел успешный залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" из назначенного района в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке", - говорится в сообщении.
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