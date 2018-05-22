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Новости

В Минфине не исключают, что криптовалюты можно будет менять в РФ на рубли

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21:10 22.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замминистра финансов Алексей Моисеев не исключает, что цифровые финансовые активы в будущем могут быть допущены на российский валютный рынок в качестве денежных единиц, которые могут быть обменены на рубли для совершения финансовых операций на территории РФ. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия 24".

"Может быть в дальнейшем допущен обмен, тогда статус будет немножко похож на статус иностранных валют, которые разрешено менять в определенных местах, обменивать, хранить, но не разрешено совершать покупку - продажу товаров и услуг", - сказал он.

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