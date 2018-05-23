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Новости

ЕГЭ не одобряют 64% жителей России

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11:32 23.05.2018 Источник: REGNUM

Одобряют единый государственный экзамен 22% жителей России. Не одобряют ЕГЭ 64%, этот показатель растет год от года. Среди сдававших ЕГЭ 44% им довольны, но доля недовольных выше — 52%. За три года отношение граждан к ЕГЭ изменилось к худшему. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Сторонники ЕГЭ приводят чаще всего такие доводы: «ЕГЭ дает глубокую и объективную оценку знаний», «стимулирует школьников к учебе, повышается качество знаний», «это более простая и удобная форма проверки знаний».

Противники такой формы проверки знаний учащихся приводят такие аргументы: «дети боятся ЕГЭ, для них — это стресс», «ЕГЭ ориентирует на получение поверхностных знаний, уровень знаний понизился», «традиционный экзамен лучше, чем тестирование».

Объективнее оценить уровень знаний выпускников школ, поступающих в вузы. позволяет прежняя система вступительных экзаменов в вузах, а не ЕГЭ, уверены 73% опрошенных. После введения ЕГЭ стало сложнее поступить в вузы (39%).

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 13 мая 2018 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах, Опрошены 1500 респондентов. ИА REGNUM

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