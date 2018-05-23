ЗРК С-500 назвали "бесценным активом" для России
13:20 23.05.2018 Источник: Газета.Ru
По мнению экспертов издания Military Watch Magazine зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей» станет «бесценным активом» для России.
Как отмечается, запуск С-500 в серийное производство это задача стратегической важности для России из-за того, что западные страны «сделали повышенную ставку» на разработку гиперзвуковых и межконтинентальных баллистических ракет.
Эксперты считают, что новые российские ЗРК смогут отражать гиперзвуковые ракетные атаки. При этом они станут первой в мире системой с подобными возможностями.
С-500 относится к новому поколению зенитных ракетных систем «земля-воздух». Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Он также способен перехватывать баллистические ракеты. Газета.Ru
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