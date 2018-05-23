Опубликовано видео пуска ракет "Булава" в Белом море
15:00 23.05.2018 Источник: Газета.Ru
Российское Минобороны разместило на канале в Youtube видео запуска баллистических ракет «Булава», который был осуществлен с подводного крейсера »Юрий Долгорукий».
На видеозаписи подводная лодка выходит в море. Кроме того, показана работа членов экипажа судна на постах. Затем командир подлодки капитан первого ранга Владимир Ширин отдает приказ о боевой тревоге. После этого происходит обратный отсчет, и ему докладывают об успешном старте ракет из шахт. «Произведен старт баллистической ракеты, замечаний нет», — докладывает Ширин. Видеоролик завершается демонстрацией пуска четырех ракет из подводного положения и их дальнейшего полета.
Ранее Минобороны разместило видео испытаний малого ракетного корабля «Ураган», которые проходили на Ладожском озере. Газета.Ru
Новости
- 15:32 23.05.2018
- В Донецке произошел взрыв в маршрутке
- 15:12 23.05.2018
- За четыре года Украина не внесла ни копейки в единый бюджет органов СНГ - Захарова
- 14:32 23.05.2018
- Кудрин не видит необходимости в расширении функций Счетной палаты
- 14:12 23.05.2018
- Париж считает нелегитимными санкции США против европейских компаний, торгующих с Ираном
- 14:00 23.05.2018
- Госдума приняла законопроект об ужесточении дисциплинарной ответственности судей
- 13:37 23.05.2018
- "Алмаз – Антей" примет участие в ПМЭФ-2018
- 13:32 23.05.2018
- Трамп заявил, что даже шпион в его штабе не обнаружил сговора с Россией
- 13:20 23.05.2018
- ЗРК С-500 назвали "бесценным активом" для России
- 13:05 23.05.2018
- США предложили ЕС сократить экспорт стали и алюминия на 10% - WSJ
- 13:00 23.05.2018
- Госдуму призвали ввести ответственность за сексуальные домогательства депутатов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать