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Опубликовано видео пуска ракет "Булава" в Белом море

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15:00 23.05.2018 Источник: Газета.Ru

Российское Минобороны разместило на канале в Youtube видео запуска баллистических ракет «Булава», который был осуществлен с подводного крейсера »Юрий Долгорукий».

На видеозаписи подводная лодка выходит в море. Кроме того, показана работа членов экипажа судна на постах. Затем командир подлодки капитан первого ранга Владимир Ширин отдает приказ о боевой тревоге. После этого происходит обратный отсчет, и ему докладывают об успешном старте ракет из шахт. «Произведен старт баллистической ракеты, замечаний нет», — докладывает Ширин. Видеоролик завершается демонстрацией пуска четырех ракет из подводного положения и их дальнейшего полета.

Ранее Минобороны разместило видео испытаний малого ракетного корабля «Ураган», которые проходили на Ладожском озере.  Газета.Ru


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