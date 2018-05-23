Алюминиевая ассоциация отмечает рост внутреннего потребления алюминия

16:12

Отечественные компании, производящие алюминиевую продукцию высоких переделов, демонстрируют большой потенциал. Такое мнение высказал директор по международной деятельности Алюминиевой ассоциациив ходе 23-го саммита «Металлы и горная промышленность России и СНГ 2018», организованного Институтом Адама Смита. В своем выступлении он отметил, что, несмотря на то, что потребление алюминия на душу населения в стране существенно меньше, чем в странах Евросоюза, в 2017 году Россия заняла 1-е место в мире по росту потребления алюминия в целом (+10%) и первичного алюминия (+11%), в частности.

Основными драйверами отечественной перерабатывающей алюминиевой отрасли становятся строительство, автомобилестроение, электротехника и машиностроение, сообщают в Алюминиевой ассоциации. В совокупности на эти отрасли в ближайшее время придется около 80% прироста потребления этого металла. Только в строительстве алюминиевые компании, входящие в состав Ассоциации, уже готовы реализовывать более 20 видов продукции. Учитывая возможности расширения программы реновации по территории всей страны, это дает все основания на дополнительное увеличение переработки алюминия в отечественной промышленности.

В ходе работы также обсуждались введенные администрацией США ограничения. По мнению участников саммита, эти действия американских властей привели к волатильности и непредсказуемости рынка, вызвав неопределенность состояния всей мировой промышленности. На текущий момент потребность США в алюминии составляет около 5 млн т, при том, что имеющиеся производственные мощности не превышают 2 млн т. Ранее недостаток алюминия компенсировался ввозом продукции, в том числе российского производства.

В мероприятии приняли участие представители Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Газпромбанка, Евразийского Банка Развития, Московской биржи, JFE STEEL, Eurasian Resources Group, НЛМК, УГМК, Транслом, Amur-Minerals, CRU, PWC, Primetals Technologies и др.

Василий Столбунов