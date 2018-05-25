Российское здравоохранение привлекает иностранцев технологиями и ценами - Скворцова

07:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иностранные граждане стали гораздо чаще приезжать в РФ для получения платной специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказала министр здравоохранения РФ

"К нам из Америки прилетают лечить зубы. К нам из Европы приезжают на ЭКО [экстракорпоральное оплодотворение]. <…> Страховые компании Германии обращаются к нам с тем, чтобы по страховке немецких пенсионеров направлять к нам для эндопротезирования суставов - тазобедренных, коленных, для планового стентирования, ангиопластики и других таких мер. Офтальмология очень почитается российская, и много других направлений", - сказала министр.

По ее словам, иностранцев в РФ в первую очередь интересует специализированная медицинская помощь, "поскольку эти виды помощи у нас не менее качественные, чем в других странах, но при этом существенно дешевле стоят".

По предварительным данным, за прошлый год число иностранных граждан, получивших платную специализированную медицинскую помощь в РФ, выросло почти в четыре раза. "Мы не имеем еще пока полной статистики в 2017 году, но мы можем твердо сказать, что более 110 тысяч иностранцев уже получили у нас специализированную высокотехнологичную помощь, то есть прирост за один год, фактически, в 3,5-4 раза. И ясно, что потенциал у нас очень большой, это касается не только стран наших соседей, но и далекого зарубежья", - отметила Скворцова.

Ранее президент РФв майских указах поручил кабмину увеличить объем экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд долларов в год).

ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом "Создавая экономику доверия". ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост- агентством ПМЭФ. Кроме того, ТАСС является оператором Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.