Российское здравоохранение привлекает иностранцев технологиями и ценами - Скворцова
07:12 25.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иностранные граждане стали гораздо чаще приезжать в РФ для получения платной специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. "К нам из Америки прилетают лечить зубы. К нам из Европы приезжают на ЭКО [экстракорпоральное оплодотворение]. <…> Страховые компании Германии обращаются к нам с тем, чтобы по страховке немецких пенсионеров направлять к нам для эндопротезирования суставов - тазобедренных, коленных, для планового стентирования, ангиопластики и других таких мер. Офтальмология очень почитается российская, и много других направлений", - сказала министр. По ее словам, иностранцев в РФ в первую очередь интересует специализированная медицинская помощь, "поскольку эти виды помощи у нас не менее качественные, чем в других странах, но при этом существенно дешевле стоят". По предварительным данным, за прошлый год число иностранных граждан, получивших платную специализированную медицинскую помощь в РФ, выросло почти в четыре раза. "Мы не имеем еще пока полной статистики в 2017 году, но мы можем твердо сказать, что более 110 тысяч иностранцев уже получили у нас специализированную высокотехнологичную помощь, то есть прирост за один год, фактически, в 3,5-4 раза. И ясно, что потенциал у нас очень большой, это касается не только стран наших соседей, но и далекого зарубежья", - отметила Скворцова. Ранее президент РФ Владимир Путин в майских указах поручил кабмину увеличить объем экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд долларов в год). ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом "Создавая экономику доверия". ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост- агентством ПМЭФ. Кроме того, ТАСС является оператором Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
Новости
- 07:48 25.05.2018
- Россия планирует продолжать сотрудничать с Ираном, несмотря на возможные санкции со стороны США
- 07:36 25.05.2018
- Израиль приветствует решение России не поставлять С-300 и С-400 в Сирию – Элькин
- 07:23 25.05.2018
- ВСУ в Станице Луганской насильно забирают призывников прямо с улиц – Народная милиция ЛНР
- 07:00 25.05.2018
- Путин, Абэ, Макрон и Лагард обсудят экономику доверия на пленарке ПМЭФ-2018
- 23:45 24.05.2018
- В Белом доме не уверены в уничтожении ядерного полигона в КНДР
- 23:15 24.05.2018
- Путин нашел "странности" в вопросе французского журналиста
- 22:40 24.05.2018
- Путин: Россия сожалеет о срыве встречи лидеров США и КНДР
- 22:15 24.05.2018
- Макрон: Ближайшие месяцы станут в Донбассе решающими...
- 21:13 24.05.2018
- Науку в правительстве РФ будет курировать Татьяна Голикова
- 20:45 24.05.2018
- Глава Госдепа США заявил, что работает над расширением санкций против России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать