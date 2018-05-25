Комиссия ООН не примет в 2018 г. заявку РФ на расширение границы шельфа Арктики - Роснедра

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

омиссия ООН в этом году не примет российскую заявку на расширение границы шельфа в Арктике, для ее рассмотрения потребуется 2-3 года. Такое мнение ТАСС высказал глава Роснедр Евгений Киселев."В этом году будет только совещание очередное. Решение в этом году не будет. По факту комиссия рассматривает в течение 2-3 лет", - сказал он.По его словам, решение не будет принято пока канадская сторона не представит свою заявку. "Помимо Дании еще есть Канада, а также США, которые не присоединились к конвенции", - добавил Киселев.