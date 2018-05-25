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Комиссия ООН не примет в 2018 г. заявку РФ на расширение границы шельфа Арктики - Роснедра

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16:00 25.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

омиссия ООН в этом году не примет российскую заявку на расширение границы шельфа в Арктике, для ее рассмотрения потребуется 2-3 года. Такое мнение ТАСС высказал глава Роснедр Евгений Киселев.

"В этом году будет только совещание очередное. Решение в этом году не будет. По факту комиссия рассматривает в течение 2-3 лет", - сказал он.

По его словам, решение не будет принято пока канадская сторона не представит свою заявку. "Помимо Дании еще есть Канада, а также США, которые не присоединились к конвенции", - добавил Киселев.

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