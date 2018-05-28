Третьяковка просит ужесточить наказание за вандализм в отношении произведений искусства
16:00 28.05.2018 Источник: Эхо Москвы
Третьяковская галерея просит ужесточить наказание за вандализм в отношении произведений искусства. Об этом заявила гендиректор музея Земфира Трегулова. Она напомнила, что по действующему законодательству максимальное наказание для таких преступлений штраф до трех миллионов рублей и заключение максимум на три года.
Требование ужесточить наказание за порчу художественных произведений поддерживают и в Минкульте. Ведомство попросит Госдуму рассмотреть этот вопрос.
В субботу полиция задержала мужчину, который повредил картину Репина «Иван Грозный и его сын Иван». Ущерб, нанесенный Третьяковке, оценивается в 500 тысяч рублей. После реставрации картина будет выставляться в специальном бронированном стеклянном кейсе. Эхо Москвы
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