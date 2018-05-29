Делегации США и КНДР прибыли в Сингапур для подготовки саммита
09:32 29.05.2018 Источник: REGNUM
Высокопоставленные чиновники США и КНДР встретятся в Сингапуре сегодня, 29 мая, сообщает Yonhap со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
По данным ведомства, делегацию США возглавляет заместитель начальника оперативного штаба Джо Хагин, КНДР — председатель Госсовета Ким Чхан Сон. В связи с возможностью встречи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына стороны намерены обсудить вопросы безопасности и протокола, а также другие организационные вопросы.
Напомним, ранее Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном, намеченную на 12 июня, заявив об «открытой враждебности» Пхеньяна. Позже глава Белого дома заявил, что рассчитывает на встречу с северокорейским лидером. В свою очередь Ким Чен Ын также подтвердил свое намерение встретиться с Трампом. ИА REGNUM
Новости
- 10:32 29.05.2018
- В Баку состоялось открытие Южного газового коридора
- 10:20 29.05.2018
- Иммигрант из Мали, спасший ребенка в Париже, получил французское гражданство
- 10:05 29.05.2018
- Следствие просит ограничить срок ознакомления с материалами дела Кириллу Серебренникову
- 10:00 29.05.2018
- "Россия 1" покажет документальный фильм о строительстве Крымского моста
- 09:20 29.05.2018
- Лечащий врач Скрипалей не рассчитывал на их выздоровление
- 09:05 29.05.2018
- Роман Абрамович получил гражданство Израиля - СМИ
- 09:00 29.05.2018
- В Киеве сообщили об утрате управления в некоторых, соседствующих с Крымом, районах
- 08:48 29.05.2018
- В ЕС не изменили позиции по вопросу соблюдения прав человека на Украине
- 08:36 29.05.2018
- Киевский эксперт: Украина находится на грани дефолта
- 08:27 29.05.2018
- В России за неделю заметно выросли цены на бензин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать