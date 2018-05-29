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Делегации США и КНДР прибыли в Сингапур для подготовки саммита

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09:32 29.05.2018 Источник: REGNUM

Высокопоставленные чиновники США и КНДР встретятся в Сингапуре сегодня, 29 мая, сообщает Yonhap со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

По данным ведомства, делегацию США возглавляет заместитель начальника оперативного штаба Джо Хагин, КНДР — председатель Госсовета Ким Чхан Сон. В связи с возможностью встречи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына стороны намерены обсудить вопросы безопасности и протокола, а также другие организационные вопросы.

Напомним, ранее Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном, намеченную на 12 июня, заявив об «открытой враждебности» Пхеньяна. Позже глава Белого дома заявил, что рассчитывает на встречу с северокорейским лидером. В свою очередь Ким Чен Ын также подтвердил свое намерение встретиться с Трампом. ИА REGNUM

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