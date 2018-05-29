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Волгоградские общественники – самые медиа-активные на юге России

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11:32 29.05.2018 Регион: Волгоград, Россия Источник: НГ-Online

Общественная палата России составила рейтинг информационной активности региональных общественных плат (ОП) в 2017 году. В целом по стране первые три места заняли общественники Кабардино-Балкарии, Красноярского края и Самарской области. В Южном федеральном округе (ЮФО) первое место по этому показателю заняла ОП Волгоградской области, второе место – ОП Республики Калмыкия, третье – ОП Краснодарского края. 

Как сообщили «НГ» в ОП Волгоградской области, в 2016 году волгоградские общественники также занимали лидирующую позицию в ЮФО по медийной активности.

Андрей Серенко

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