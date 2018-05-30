Мексика отказалась платить за стену на границе с США

08:54 Источник: Lenta.ru

Президент Мексики Эзаявил, что его страна не станет платить за строительство стены на границе с США. Об этом он написал у себя в Twitter. «Президент. Нет. Мексика никогда не заплатит за стену. Ни сейчас, ни когда-либо. С уважением, Мексика (все мы)», — говорится в сообщении.

Ранее, 29 мая, Трамп раскритиковал власти Мексики за то, что они не помогают справиться с потоком нелегалов, пытающихся попасть в США. Он пообещал, что Мексика заплатит за строительство стены на границе.