Мексика отказалась платить за стену на границе с США
08:54 30.05.2018 Источник: Lenta.ru
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что его страна не станет платить за строительство стены на границе с США. Об этом он написал у себя в Twitter. «Президент Дональд Трамп. Нет. Мексика никогда не заплатит за стену. Ни сейчас, ни когда-либо. С уважением, Мексика (все мы)», — говорится в сообщении. Ранее, 29 мая, Трамп раскритиковал власти Мексики за то, что они не помогают справиться с потоком нелегалов, пытающихся попасть в США. Он пообещал, что Мексика заплатит за строительство стены на границе.
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