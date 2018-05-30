С Ростральной колонны в Петербурге упал руфер

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция в Петербурге проводит проверку по факту падения молодого человека с высоты в центре города, сообщили ТАСС в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Как отметил источник в правоохранительных органах региона, руфер упал с Ростральной колонны после празднования Дня города."Полиция проводит проверку по факту падения молодого человека с высоты в центре Петербурга", - сказали в пресс- службе ГУ МВД.Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Макар Соловьев (Претро) пытался забраться на Ростральную колонну в центре Петербурга, но сорвался. Сестра пострадавшего опубликовала в соцсетях заключение медиков, из которого следует, что известный в городе руфер-фотограф находится в клинике военно-полевой хирургии Военно- медицинской академии с множественными переломами. В больницу он был доставлен с сильным кровотечением. Родственница также написала на своей странице "ВКонтакте", что ее брат находится в реанимации, состояние термальное.Попытки руферов (представителей городской субкультуры, которые забираются крыши различных построек, в большинстве случаев труднодоступных) подняться на памятники федерального значения в Петербурге фиксируются довольно часто. Так, в начале мая молодые люди, забравшиеся на Новомихайловский дворец на Дворцовой набережной Северной столицы, проломили его крышу и повредили памятник архитектуры середины XIX века.Ростральные колонны находятся на Стрелке Васильевского острова - в одном из самых популярных у туристов мест Петербурга. В XIX веке архитектурные сооружения, чья высота достигает 32 метров, выполняли функции фонарей порта Северной столицы, автором проекта стал Тома де Томон.