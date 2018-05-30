У Nord Stream 2 AG арестуют активы

17:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Nord Stream 2 AG получила постановление об аресте активов. Об этом говорится в сообщении компании.В то же время главный коммерческий директор «Нафтогаза»заявил, что украинский холдинг начал взыскивать с «Газпрома» присуждённые ему 2,56 млрд долларов через арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG в Швейцарии.«Будет повод в Европе ещё раз задуматься, насколько надёжны эти обходные газопроводы, акции компаний-операторов которых арестованы за нежелание владельца этих акций играть по цивилизованным правилам и выполнять решения международного арбитража», — написал он в Facebook.О начале принудительного взыскания ранее заявил президент Украины