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У Nord Stream 2 AG арестуют активы

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17:12 30.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Nord Stream 2 AG получила постановление об аресте активов. Об этом говорится в сообщении компании.

В то же время главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что украинский холдинг начал взыскивать с «Газпрома» присуждённые ему 2,56 млрд долларов через арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG в Швейцарии.

«Будет повод в Европе ещё раз задуматься, насколько надёжны эти обходные газопроводы, акции компаний-операторов которых арестованы за нежелание владельца этих акций играть по цивилизованным правилам и выполнять решения международного арбитража», — написал он в Facebook.

О начале принудительного взыскания ранее заявил президент Украины Пётр Порошенко.  Говорит Москва

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