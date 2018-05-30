Два российских вуза вошли в топ-100 лучших университетов мира

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МГУ имени М. В. Ломоносова и Московский физико-технический институт (МФТИ) вошли в сотню мировых вузов с лучшей репутацией по версии британского издания Times Higher Education (THE). Об этом сообщили в среду в пресс-службе "Проекта 5-100", который занимается повышением конкурентоспособности и престижа российской высшей школы.





"В этом году Россия расширила свое представительство в авторитетном мировом рейтинге. В топ-100 рейтинга вошел Московский физико-технический институт (МФТИ) - вуз - участник "Проекта 5-100". Университет включен в группу 91-100, в данном рейтинговом диапазоне наряду с российским вузом присутствуют ведущие учебные заведения США, Франции, Финляндии, Германии и Швейцарии. Кроме того, в рейтинге на 33-й позиции присутствует МГУ им. Ломоносова (годом ранее - 30 место)", - отметили в пресс-службе.





Реализация крупных научных и образовательных проектов в России и за рубежом обеспечила МГУ имени М. В. Ломоносова 33-ю строчку в репутационном рейтинге Times Higher Education (THE). Об этом он заявил в среду журналистам.





"Московский университет подтвердил статус одного из лучших университетов мира, заняв 33 место в престижном репутационном рейтинге THE. Мы на почетной позиции благодаря реализации крупнейших научных, инфраструктурных и образовательных проектов как в России, так и за рубежом. За последние два года были открыты центры МГУ в университетах Ирана, Китая, Словении, Ливана, Кубы и Италии", - отметил ректор.





Рост признания МФТИ и его возвращение в список ста вузов мира с лучшей репутацией по версии Times Higher Education (THE) стали возможны благодаря талантливым выпускникам и научной работе. Об этом заявил ТАСС ректор вуза Николай Кудрявцев, комментируя итоги рейтинга.





"Физтех в последние годы интенсивно наращивает репутацию - это происходит благодаря высокому уровню наших выпускников (среди них, например, лауреаты Нобелевской премии Андрей Гейм и Константин Новоселов, астрофизик Рашид Сюняев, основатель компании ABBYY Давид Ян и другие известные ученые и технологические предприниматели) и благодаря научной работе", - сказал Кудрявцев. Он добавил, что рост репутации МФТИ в этом году связан прежде всего с решением задач цифровой экономики и подготовки кадров по приоритетным направлениям. Так, в 2017 году по итогам конкурса Физтех стал национальным центром компетенций по искусственному интеллекту.





"Работаем и над возвращением наших талантливых ученых с международным опытом в Россию - в этом году будет создано 15 специализированных позиций. Один из уже вернувшихся специалистов приехал к нам после постдокторантуры в Оксфордском университете. Именно эти реальные действия и приводят к росту нашей репутации", - отметил Кудрявцев, подчеркнув, что вуз очень гордится вхождением в топ-100 и считает это высокой оценкой своей работы.