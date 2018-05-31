Внук известного раввина вступает в религиозный гей-брак
13:32 31.05.2018 Источник: NEWSru.co.il
Овадья Коэн, внук покойного духовного лидера партии ШАС Овадьи Йосефа, в ближайшие дни сочетается браком со своим партнером Амихаем Ландсманом, сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ".
Сообщается, что на свадьбе будет около 200 гостей, большая часть из которых – родные и близкие семьи Ландсманов. Родственников Овадьи Коэна будет мало. Церемонию бракосочетания проведет Зеорит Сорек, видная активистка в религиозной ЛГБТ-общине.
Коэн и Ландсман живут вместе, не скрываясь, уже несколько лет, и ведут религиозный образ жизни. Newsru.co.il
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