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CNN отказался опровергнуть материал о сексуальных домогательствах Моргана Фримена

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12:00 01.06.2018 Источник: Газета.Ru

Телеканал CNN отказался выступить с опровержением ранее опубликованного материала о сексуальных домогательствах актера Моргана Фримена, передает USA Today.

«Необоснованные обвинения, выдвинутые адвокатом мистера Фримена, разочаровывают и плохо соотносятся с заявлениями самого Фримена, которые он сделал после оглашения этой истории», — говорится в заявлении телеканала.

Также руководство CNN заверило, что продолжит придерживаться собственных стандартов журналистской работы и будет «энергично реагировать» на все попытки Фримена или его официальных представителей скрыть от общества информацию о произошедших событиях.

Ранее сообщалось, что адвокаты Фримена потребовали от CNN извинений за материал, в котором говорится о сексуальных преступлениях актера.  Газета.Ru

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