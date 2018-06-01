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Новости

На Крымском мосту впервые произошло ДТП

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12:20 01.06.2018 Источник: RNS

На Крымском мосту впервые произошло дорожно-транспортное происшествие, следует из сообщения ФКУ Упрдор «Тамань».

«За минувшие 16 суток зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие: в дневное время на 142-м км А-290 (через километр после въезда на мост со стороны Тамани) легковой автомобиль при несоблюдении дистанции допустил столкновение с пассажирским автобусом», — говорится в сообщении.

В результате ДТП никто не пострадал, а ограничения в движении не вводились. Отмечается, что участники аварии оформили протокол о ДТП в упрощённой форме. RNS

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