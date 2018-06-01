Трамп: С лидером КНДР мы будем встречаться 12 июня в Сингапуре
22:30 01.06.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Встреча американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится 12 июня в Сингапуре. Об этом заявил в пятницу сам глава вашингтонской администрации после встречи с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем в Овальном кабинете Белого дома. "Мы будем встречаться 12 июня в Сингапуре", - отметил Трамп.
Президент США подтвердил факт передачи ему письма от северокорейского лидера Ким Чен Ына, которое он охарактеризовал как интересное. Беседуя с журналистами после встречи с делегацией КНДР в Белом доме, он не исключил возможность предоставления СМИ текста послания. "Это было очень интересное письмо, и в какой-то момент, возможно, будет целесообразно предоставить его вам (СМИ - прим. ТАСС). Возможно, относительно скоро", - сказал он.
Соединенные Штаты не намерены подписывать никаких документов во время американо-северокорейского саммита 12 июня в Сингапуре. "Речь идет о процессе, мы не планируем прибывать и подписывать что-то 12 июня. Мы планируем запустить процесс", - сказал президент Трамп.
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